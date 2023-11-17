Череповецкий школьник избежал реального наказания за жестокое избиение мужчины

В Череповце школьник жестоко избил мужчину ручным металлическим насосом за домогательства. Подросток получил условный срок.

Происшествие случилось в июне 2023 года. Двое школьников 14 и 16 лет познакомились на пляже с 44-летним череповчанином. Мужчина пригласил их к себе домой в гости. Ребята согласились. В гостях они выпивали и вскоре все сильно опьянили. Подростки решили остаться ночевать у нового знакомого.

Но после того, как хозяин квартиры уснул, 16-летний подросток взял в руки ручной металлический насос и с силой нанес ему множественные удары по голове и верхним конечностям. Мужчина получил открытую проникающую черепно-мозговую травму, перелом чешуи правой височной кости, множественные раны волосистой части головы, закрытый перелом средней фаланги пальца кисти правой руки, раны и ссадины обеих верхних конечностей. Что послужило причиной такого агрессивного поведения, выяснилось в суде.

Действия подростка были квалифицированы по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

"В судебном заседании подросток вину признал. Суду пояснил, что поводом для избиения послужило поведение потерпевшего: мужчина оказывал ребятам недвусмысленные знаки внимания, гладил по ногам, предлагал вместе лечь спать. Потерпевший согласился, что поводом для его избиения послужило то, что указал подсудимый, в связи с чем, между ними могли возникнуть неприязненные отношения. Полагает, что сам виновен в произошедшем, материальных претензий к подсудимому не имеет, на строгом наказании не настаивал", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал школьника виновным и с учетом смягчающих обстоятельств (в том числе аморального и противоправного поведения потерпевшего) назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Суд обязал осужденного в период испытательного срока являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные данным органом дни, не менять место жительства без уведомления данного органа, до исполнения возраста 18-ти лет находиться по месту жительства в период времени с 22 часов до 06 часов утра следующих суток.