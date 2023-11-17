В Вологде молодой человек обокрал библиотеку

[ Происшествия ]

В Вологде перед судом предстанет молодой человек за хищение имущества из библиотеки. 

"Первым заместителем прокурора города Вологды утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о двух преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества).   Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который имея преступный умысел, находясь в здании городской библиотеки совершил хищение ноутбука стоимостью свыше 25 000 рублей, принадлежащего вышеуказанному бюджетному учреждению", - сообщают в прокуратуре города Вологды. 

Что интересно, мужчина вернулся через какое-то время и украл еще один ноутбук. Уже более дорогой. В итоге библиотека лишилась имущества на 60 000 рублей. Воришка полностью признался в том, что сделал и принял меры к возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

В связи с наличием в его действиях смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, к нему судом может быть применено уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Пояснили в прокуратуре.

Теги:
хищение кража библиотека
 

Последние новости

Сокольский ДОК запустил новый обрабатывающий центр
Вологодские студенты могут поучаствовать в конкурсе инновационного центра "Бирюч"
В Вологде мужчину, зарубившего свою жену топором, приговорили к 8 годам лишения свободы
Череповецкий школьник избежал реального наказания за жестокое избиение мужчины
В Вологде молодой человек обокрал библиотеку
У Георгия Филимонова появилась страница в ВК с открытыми комментариями
Череповецкая «Северсталь» продлила свою серию без побед до пяти матчей
Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам общего режима за «фейки об армии»
В ходе СВО погиб житель Бабушкинского округа
В Вологде завершили все ремонты дворов, которе были запланированы на 2023 год