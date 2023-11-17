Череповецкая «Северсталь» продлила свою серию без побед до пяти матчей

В четверг, в матче Регулярного чемпионата КХЛ, череповчане принимали СКА. Клуб из Петербурга набрал неплохой ход, выиграв четыре из пяти последних матчей. У «Северстали» за этот же отрезок было две виктории, но они случились ещё в начале месяца, а затем было три поражения.

Накануне команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На гол Борна Рендулича череповчане ответили голом Данила Аймурзина, который убежал один на один с вратарём гостей и забросил свою восьмую шайбу в сезоне.

Во второй двадцатиминутке "жёлто-чёрные" не смогли воспользоваться своими шансами чтобы забить. Зато "армейцы" дважды наказали череповчан, притом один гол игроки «Северстали» пропустили играя в численном большинстве.

В третьем отрезке игры СКА доводит своё преимущество до трех шайб. Но через 16 секунд Егор Степанов вновь делает разницу в два гола. Илья Иванцов отдал пас на Степанова, который остался один перед воротами Юхан Маттссона, и Егор отправил игровой снаряд уже в незащищенный угол ворот. В концовке встречи, чтобы спасти матч, тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря шестым полевым игроком, чем и воспользовался Марат Хайруллин, забросив шайбу уже в пустые ворота. Итог встречи - поражение «Северстали» со счётом 2:5.

«В первом периоде была равная игра. Второй период мы провалили, пропустили голы на контратаках. Потом уже соперник довёл матч до логического конца, хотя мы могли зацепиться за игру. Но, увы, большинство в очередной раз у нас не сработало», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

В выходные череповчан ждёт два домашних матча против подмосковного «Витязя». Они пройдут 18 и 19 ноября.

