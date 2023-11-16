Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам общего режима за «фейки об армии»

Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам общего режима по статье о «фейках об армии». В марте 2022 года она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на стикеры с надписями против спецоперации.

Художнице также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет. Прокуратура запрашивала для нее восемь лет лишения свободы.

Саша находится под арестом с весны прошлого года. Девушка заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции Министерства обороны России. Это увидела пенсионерка, которая и пожаловалась на художницу, дав ход делу.

У Саши диагностированы тяжелые заболевания, в том числе порок сердца и биполярное расстройство. Скочиленко признала факт замены ценников, но отрицала свою вину, называя акцию мирной. Сторона защиты в суде требовала ее оправдания. Сама Саша назвала себя пацифисткой.

Прокурор Александр Гладышев, тем временем, заявил, что выступать можно, но делать это надо "на основе той информации, которая является достоверной":

"Никто не запрещает высказывать свое мнение. Но врать, и врать умышленно против действий защитников нашего Отечества, я полагаю, недопустимо".

Пока шел процесс из СПбГУ была уволена филолог Светлана Друговейко-Должанская, которая подготовила рецензию на экспертизу коллег по данному делу, в которой заявила об их ангажированности и некомпетентности. Ранее преподаватели СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова сделали экспертизу ценников, которая подтверждала виновность девушки.

«Восемь лет, которые запросил гособвинитель, бесчеловечны. Александра не сделала ничего противоправного и ничего насильственного. Она просто хотела мира и прекращения боевых действий. Нельзя за это сажать в тюрьму»,— заявила адвокат Яна Неповиннова. После ее речи зал аплодировал; тогда судья прервала процесс и приказала приставам вывести слушателей.

В последнем слове Александра сказала, что людей нельзя принуждать к той или иной правде.

«От моего деяния не пострадал никто, а я содержусь под стражей уже больше полутора лет — вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятий проституцией. Неужели так называемый ущерб, якобы причиненный мной, сопоставим с этими преступлениями?» - сказала Александра в последнем слове.

Суд, тем не менее, признал Александру Скочиленко виновной и приговорил к семи годам лишения свободы. Из назначенного срока вычтут время, которое девушка провела в СИЗО.

На оглашении приговора был режиссер Александр Сокуров.

«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то,— заявил он журналистам.— Содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии, это не предмет для прокурора и судьи». Адвокаты намерены оспаривать приговор.

.В СПЧ, комментируя приговор для «Газеты.Ru», напомнили, что за убийство в РФ сажают в среднем на шесть лет.