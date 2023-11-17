В Вологде завершили все ремонты дворов, которе были запланированы на 2023 год

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В Вологде завершен ремонт дворов, запланированный на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской среды»

В том числе готовы три двора по адресам: Долгий пер., 34, ул. Самойло, 18 и ул. Комсомольская, 5А, которые были дополнительно включены в программу. Сообщают в администрации города Вологды. 

«Всего в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» мы отремонтировали 40 дворовых территорий. Изначально планировалось обновить 37 дворов, а затем, благодаря экономии на торгах, в список добавили еще 3 территории. На данный момент все работы завершены, пробы асфальта взяты, покрытие соответствует всем нормам.  Гарантия на ремонт дворов составляет 5 лет, и в следующем сезоне мы с общественниками и подрядчиками обязательно проверим, как обновленные дворы пережили зиму. Это стандартная схема работы по всем отремонтированным участкам. Напомню, на ремонт дворов в этом году при поддержке федерации и Правительства Вологодской области было направлено порядка 280 млн рублей», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В обновленных дворах проводилась замена бортового камня; асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек; расширение парковочных мест там, где это было предусмотрено проектом. 

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Вологде с 2017 года. За это время было благоустроено 311 дворов и ряд общественных пространств. Сейчас завершается благоустройство первой очереди Парка Ветеранов.
 

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