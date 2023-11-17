Студентам и сотрудникам учреждений рассказывают о возможностях «Карты жителя Вологды»

В Вологде проходят встречи, на которых о возможностях «Карты жителя Вологды» рассказывают сотрудникам различных организаций, студентам образовательных учреждений. Такие мероприятия проводятся регулярно, это позволяет ответить на вопросы, возникающие у потенциальных пользователей, оказать помощь в регистрации Карты.

На этот раз все детали проекта и преимущества Карты представили студентам Вологодского колледжа технологий и дизайна, а также работникам «Вологодастата». Речь идет о программе лояльности, включающей в себя систему скидок и кэшбэков от партнеров проекта, возможности подключения транспортного сервиса, а также программе «Городской бонус»

«Карта жителя Вологды» – это карта на базе платежной системы «Мир» с банковскими сервисами, проездным в общественном транспорте, программой скидок и кэшбэков от городских предприятий и организаций. Плюс по программе «Городской бонус» держателям «Карты жителя Вологды» начисляются баллы за участие в социально значимых мероприятиях города. Для этого необходимо обратиться к волонтерам мероприятия и предъявить им QR-код в личном кабинете на портале «Карта жителя Вологды». Через несколько дней баллы начислят, и они будут отображаться в личном кабинете. В дальнейшем их можно обменять на конкретный бонус», – рассказала директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Так, за 250 баллов можно получить бесплатный билет в кинотеатр «Ленком», разовое занятие в бассейне «Динамо» или в группе гимнастики для взрослых в городском Центре дополнительного образования детей. Билет в Камерный драматический театр на две персоны можно обменять на 175 баллов, а за 50 баллов – посетить баскетбольный матч команды «Вологда-Чеваката». Получить бесплатный билет на мероприятие можно, отправив запрос на сайте проекта или написать сообщение в группу https://vk.com/cardvologda.

В список включены мероприятия, за участие в которых можно получить баллы, прежде всего экологической направленности, связанные со сбором вторсырья. Активисты экологического движения «ЭкоБессрочка» рассказали, как идет работа в этом направлении.

«Использованные батарейки, лекарственные средства и их блистерные упаковки направляются в Ярославль. Там национальная экологическая компания «НЭК» занимается сбором и переработкой вторсырья. В среднем за 2-3 месяца только в данной категории вологжане сдают более тонны сырья», – рассказала активист движения Татьяна Затейщикова.

Старт проекту «Карта жителя Вологды» был дан в ходе III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» в апреле 2023 года. Это цифровой проект, который реализуется Администрацией города Вологды совместно с национальной платежной системой «Мир». На портале проекта можно подключить к системе уже существующую карту на базе платежной системы «Мир». Также можно получить брендированную карту в одном из банков-партнеров: ВТБ, «Совкомбанк», «Севергазбанк», «Вологжанин».

