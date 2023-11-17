Вологодские студенты могут поучаствовать в конкурсе инновационного центра "Бирюч"

В ноябре состоялась открытая встреча представителей Инновационного центра «Бирюч» со студентами и преподавателями кафедры лингвистики и межкультурных отношений Вологодского государственного университета (ВоГУ). От ИЦ рассказали о развитии российской биотехнологической отрасли, перечислили компетенции, актуальные для инновационного сектора, и открыли прием заявок на конкурс «Лингвист года».*

Лекция и «Бирюча» в ВоГУ стала продолжением цикла открытых встреч с молодыми специалистами и профессионалами науки, посвященных развитию и видам поддержки российской инновационной отрасли.

В рамках события представитель «Бирюча» рассказал участникам о ценностях компании, приоритетах российской биотех-индустрии и том, какие молодые специалисты нужны компании сегодня.

Была проведена презентация ключевых проектов «Бирюча» и представили концепции совместных с ВоГУ образовательных программ, направленных на развитие международного сотрудничества и управление инновационным бизнесом.

Центральным эпизодом встречи стало открытие конкурса «Лингвист года», проводимого в ВоГУ впервые.

Авторы трех лучших работ выиграют денежные призы и получат приглашение на оплачиваемую стажировку в ИЦ «Бирюч». Стажеры, которые успешно справятся с заданиями в рамках практики, смогут присоединиться к команде Инновационного центра.

Студенты и выпускники кафедры лингвистики и межкультурных отношений университета могут подать заявки на участие до 1 декабря 2023 года.

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Справка об Инновационном Центре «Бирюч»:

Инновационный центр «Бирюч» создан ЭФКО в 2013 году. Сегодня это 10 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, биотехнологий, беспилотных авиационных систем (БАС) и искусственного интеллекта. Благодаря разработкам инновационного центра, ЭФКО успешно диверсифицирует и создает новые направления бизнеса. В частности, производит растительное мясо и молоко под брендом «Hi!», ферменты для пищевой промышленности и др.

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Фото предоставлено ООО « Бирюч »

* Информация об организаторе, сроках проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения уточняйте в офисе ИЦ « Бирюч» https://biruch.ru/



Условия конкурса https://ao-gk-efko.timepad.ru/event/2658079/