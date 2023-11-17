Чуть более 1% жителей Грязовца пьют качественную воду

Только 1,2% жителей города обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным требованиям. Об этом заявил и.о. губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он посетил город с рабочим визитом.

"Вопрос обостряется каждую весну во время паводков, когда система работает на пределе своих возможностей.Поручил Департаменту топливно-энергетического комплекса подготовить предложения с конкретными техническими решениями по выходу из сложившейся ситуации. После разработки проекта и прохождения госэкпертизы примем решение о выделении необходимого финансирования. Эту работу надо провести максимально быстро, без бюрократической волокиты и долгих согласований", - написал он в социальных сетях.

На разговор с Георгием Филимоновым пришли около 350 жителей, которые задавали вопросы о благоустройстве округа, проблемах отопления и водоснабжения, интересовались мерами поддержки молодежи на сельских территориях. Большое внимание было уделено сфере ЖКХ.

"Особая история - ЖКХ. В частности, котельная №3. Она обеспечивает теплом южный микрорайон города, в том числе 43 многоквартирных дома, 3 детских сада и одну школу. Один из трёх котлов находится в условно работоспособном состоянии, поэтому во время сильных холодов существующих мощностей уже не хватает. Помогает котельная предприятия «Северное молоко».Выделим средства для замены котла. Все работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года, чтобы следующий отопительный сезон Грязовец встретил с устойчивой системой теплоснабжения без срывов и перебоев", - заявил и.о. губернатора.

В Грязовце Георгий Филимонов также посетил предприятие "Северное молоко". Это одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий в России, продукцию которого поставляют в 14 субъектов страны.