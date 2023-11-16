Вологжане завоевали медали на Чемпионате России среди ветеранов альпинизма, посвященные 100-летию отечественного альпинизма.

В состязаниях среди мужчин и женщин участвовали сорок семь альпинистов из семнадцати городов России (от Ялты до Красноярска).

Валентина Ерохина, из Череповца, заняла 2 место в группе женщины 55 лет и старше, совершив восхождение 3А на Галдор (4120 метров) в Северной Осетии (альплагерь «Комы-Арт», Дигория).

Вологжанин Алексей Колобов стал третьим среди мужчин в возрастной группе 60-69 лет, совершив восхождение 5Б на Миссес (4425 метров) в горах Кабардино-Балкарии (альплагерь «Безенги»).