В Вологде выставка "Сохраним родное" объединила лучшие ремесленные работы

В ноябре в культурном центре «Резной палисад» проходит выставка «Сохраним родное», которая включает лучшие работы мастеров и ремесленников народных промыслов из Вологды и области, участвовавшие в одноименном конкурсе.

В конкурсе девять номинаций: кружевоплетение, традиционная вышивка, ткачество, лоскутное шитье, традиционная кукла, художественная береста, роспись по дереву и бересте, резьба по дереву, керамике. Также есть специальная номинация «Исток», посвященная исчезающим видам ремесел.

В этом году в конкурсе участвовало 114 человек из Вологды и 11 округов области, представив 171 работу. На выставке можно найти работы из каждой номинации, а также обладателей специальных призов.

Экспозиция будет работать до 11 декабря.

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