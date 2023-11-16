Вологжан приглашают поучаствовать в опросе о благоустройстве реки Содемы

В Вологде идет подготовка к благоустройству реки Содемы. Дипломный проект, который подготовили магистры кафедры Глазычева РАНХиГСа, получил поддержку администрации Вологды.

На данный момент магистранты проводят исследование потенциалов развития территории вдоль Содемы и приглашают вологжан принять участие в опросе. Он касается нынешнего состояния реки и ее берегов, а также, каким образом можно преобразовать пространство Ответить на вопросы можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelChhh_uSl9b9mg9fABnc32LG1YszZTok7qUMOGs_hgmKfzw/viewform

К слову, как сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале, на данный момент проводится первый этап санитарной очистки русла реки Золотухи, в которую впадает Содема. В ходе работ пройдут более 1,5 км самой реки и береговой линии.