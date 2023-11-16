Георгий Филимонов заставил глав муниципалитетов писать ему сообщения даже ночью

Георгий Филимонов в интервью каналу Россия-24 рассказал, что обязал глав муниципалитетов писать ему смс, если возникла какая-то внештатная ситуация в коммунальной сфере вне зависимости от времени суток. Также он поделился мыслями о том, какие вопросы надо решать в первую очередь и почему вологжанам не стоит боятся прихода в регион Московского бизнеса.

В разговоре с журналистами и.о. губернатора назвал сферы, на которые стоит обратить внимание. В частности, это здравоохранение, образование и ЖКХ.

"Есть вопросы, сегодня перед Вами только что было совещание по строительству ФАПов, там есть запоздание. Мы перезагружаем сейчас эту работу, с использованием практик других регионов. И нам необходимо разворачивать работу социального блока, в том числе департамента здравоохранения, лицом к народу. Чтобы первичное звено здравоохранения работало на селе. В городах это создание дополнительных мощностей", - сказал Георгий Филимонов.

Проблемы ЖКХ Георгий Филимонов увидел сразу, как только прилетел в Вологду.

"Что касается Вологды, то мы с Сергеем Воропановым уже ведем активную работу в прямом диалоге. Есть проблемы,их нельзя бояться, нужно наводить порядок. По текущим критическим проблемам двух крупных городов. Это постоянные аварии, отключения на сетях, отключения света, это утечки на теплосетях и риски отключения наших жителей от отопления. Я держу это на личном контроле. Я обязал глав писать мне в сообщения на телефон о всех без исключения происшествиях: утечках, прорывах на сетях".

Теперь главы лично отчитываются губернатору о том, что произошло, по какой причине, каковы сроки устранения и сколько людей пострадало, а также оповещают жителей о происшествии.

Далее Филимонов выделил благоустройство, без привязки к отдельным программам. Он считает, что Вологодской области нужен дизайн-код, который бы учитывал все ее культурное и экономическое разнообразие.

Успел и.о. губернатора коснуться и вопросов экономики. Он отдал должное химической и металлургической промышленности, назвав предприятия этой отрасли сердцем страны. Но отметил, что нужно создавать новые истории успеха. В частности в сфере АПК.

В этом вопросе Георгий Филимонов считает, что не надо бояться прихода Москвы в регион, ведь надо, чтобы земля работала, а не простаивала. Инвесторы уже есть. Они готовы платить налоги, создавать рабочие места. Дефицит кадров на фоне этого, Георгий Филимонов предложил решать программами и поддержкой для студентов и для тех, кто уехал, но мог бы вернуться.