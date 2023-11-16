Вынесен обвинительный приговор бывшему заведующему патологоанатомического отделения Вологодской областной больницы

Судом вынесен обвинительный приговор бывшему заведующему патологоанатомического отделения Вологодской областной клинической больницы. Он обвинен в коррупции.

"Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего патологоанатомического отделения Вологодской областной клинической больницы. Он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).В суде установлено, что являясь заведующим патологоанатомического отделения Вологодской областной клинической больницы, в августе 2022 года получил взятку в общей сумме 87 тыс. рублей от подчиненных работников, за общее покровительство и попустительство по службе, а также разрешение им оказывать услуги при подготовке тел умерших к похоронам, не входящие в номенклатуру и не предусмотренные перечнем платных медицинских услуг", - сообщили в прокуратуре города Вологды.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Но суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Денежные средства, в размере 87 тыс.рублей конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



