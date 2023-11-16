В субботу музей "Семенково" представит новую этнографическую программу

19 ноября в музее «Семенково» состоится этнографическая программа «Ученье – свет, а неученье – тьма», в рамках которой посетители изучат природу света под разными углами.

Для маленьких гостей организаторы подготовили «Теневой театр». В деревенской избе, в атмосфере сказки и таинственности Ольга Кучерова расскажет и покажет детям сказку про Филипка по одноименному рассказу Льва Николаевича Толстого.

Постановка длится 20 минут и подойдет для детей 4-6 лет. Начало спектаклей в 14:00; 14:30; 15:00; 15:30 и 16:00.

В музее «Семенково» пройдут и другие мероприятия в рамках программы, которые также можно посетить в этот день:

14:00 – «Неученье – тьма»: документальная театрализация с участием выпускников Школы музейной интерференции 2023;

15:10 – Сельский сход «Навек школу строим!»;

15:30 – «Ученье – свет!»: экскурсия и театрализованные зарисовки, посвященные развитию образования; урок в сельской школе;

16:50 – Презентация акцентной подсветки Георгиевской церкви.

Посетители погрузятся вглубь истории: узнают, с какими ситуациями сталкивались вологодские крестьяне на фоне ужасающей безграмотности в конце XIX века, станут свидетелями сельского схода и изменений, возникших благодаря открытию сельской школы.

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