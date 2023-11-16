Военнослужащий получил условный срок за смертельное ДТП на трассе "Вологда-Тихвин"

Вологодский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военнослужащего, который устроил ДТП, уснув за рулем.

Утром 21 мая 2023 года 43-летний военнослужащий по контракту ехал на машине "Ниссан Кашкай" по автодороге А-114 «Вологда – Тихвин» Р-21 «Кола». В какой-то момент он потерял контроль над управлением, машина выехала на встречку, столкнулась по касательной с "Газелью", а затем произошло лобовое столкновение с "Хондой". Пассажир "Хонды" скончался на месте ДТП.

"Действия водителя квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый вину признал, выразил раскаяние в содеянном. Суду пояснил, что 20 мая 2023 года после ночного дежурства он на своем автомобиле выехал на рыбалку. На следующий день он поехал домой. В дороге он уснул за рулем, перестав контролировать свои действия. Очнулся он от того, что какой-то мужчина пытался вытащить его из автомобиля", - пояснили в пресс-службе судов Вологодской области.

Вологодский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Суд нашел при назначении наказания несколько смягчающих обстоятельств. Это наличие малолетнего ребенка у виновного и частичная компенсацию морального вреда (284000 рублей), а также то, что к уголовной ответственности мужчина привлекается впервые, признал свою вину, раскаялся в содеянном.

"Положительно характеризуется по месту службы, является ветераном боевых действий и ветераном военной службы, награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе» I, II, III степени, награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Добровольно предпринял действия, направленные на заглаживание причиненного вреда перед обществом и государством – совершил добровольное пожертвование в сумме 15 000 рублей на нужды БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №2». Состояние его здоровья", - уточнили в пресс-службе судов Вологодской области.

Погибший пассажир был сослуживцем подсудимого.