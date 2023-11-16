Из-за дефицита кадров в Вологодской области бизнес вынужден набирать сотрудников, убрав все условности

Бизнес омбудсмен Вологодской области Светлана Куликова опубликовала аналитику рынка труда. По ней видно, что развивающийся кадровый дефицит заставляет бизнес становиться всё более гибким.

"Так, местные работодатели стали чаще размещать вакансии для соискателей с инвалидностью: более 300 подобных вакансий появилось в Вологодской области за месяц, это на 30% больше прошлогодних показателей. В связи с тем, что у работодателей не спадает потребность в новых рабочих руках, а только крепнет, аналитики hh.ru прогнозируют, что у бизнеса может быть единственный возможный выход из ситуации острого дефицита: нанимать тех кандидатов, подбор которых ещё 2–3 года назад для компании был невозможен", - пишет Светлана Куликова

К таким категориям, которые в ближайшее время могут начать пользоваться популярностью у работодателей относятся соискатели моложе 18 лет и старше 45 лет, кандидаты с инвалидностью, декретницы и мамы с маленькими детьми, мигранты — как внутренние, так и внешние, а также «полосатые» воротнички — осуждённые за разные правонарушения. Другими словами в ближайшее время будет идти найм без предубеждений.

Также аналитики говорят, что женщин будут ждать на мужские профессии, а против удаленных сотрудников никто ничего иметь не будет, также работодатели будут подстраиваться под гибкий график самозанятых и соискателей.