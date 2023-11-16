Кубок Вологодской области по футболу будет носить имя Владимира Голубинского

[ Спорт ]

Кубок Вологодской области по футболу будет носить имя Владимира Голубинского, главного тренера ФК «Череповец», недавно ушедшего из жизни.

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Такое решение было принято в среду на заседании Исполкома Региональной федерации футбола Вологодской области.

"Утвердить новое название Кубка Вологодской области по футболу – Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд памяти В. П. Голубинского", - говорится в сообщении организации.

Кубок Вологодской области по футболу проводится с 1938 года. Он не проходил только во время Великой Отечественной войны.

Владимир Петрович Голубинский умер в конце октября. Он возглавлял череповецкие клубы с 2004 года. С 2013 и до последних дней был главным тренером ФК «Череповец - СШОР Витязь».
 

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Кубок Вологодской области по футболу будет носить имя Владимира Голубинского
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