Кубок Вологодской области по футболу будет носить имя Владимира Голубинского, главного тренера ФК «Череповец», недавно ушедшего из жизни.

Такое решение было принято в среду на заседании Исполкома Региональной федерации футбола Вологодской области.

"Утвердить новое название Кубка Вологодской области по футболу – Кубок Вологодской области по футболу среди мужских команд памяти В. П. Голубинского", - говорится в сообщении организации.

Кубок Вологодской области по футболу проводится с 1938 года. Он не проходил только во время Великой Отечественной войны.

Владимир Петрович Голубинский умер в конце октября. Он возглавлял череповецкие клубы с 2004 года. С 2013 и до последних дней был главным тренером ФК «Череповец - СШОР Витязь».

