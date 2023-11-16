В Великом Устюге водитель погрузчика уронил на коллегу груз весом 1494 кг

[ Происшествия ]

Инцидент произошел в июне этого года. 48-летний устюжанин, управляя автопогрузчиком на территории производственной базы, загружал пачку березового шпона весом 1494 кг, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.  

В ходе работ на его пути оказался начальник склада. Водитель проигнорировал требования техники безопасности о том, что работы должны быть прекращены при наличии людей в рабочей зоне, а также, что груз должен быть надежно закреплен. В результате этого с вил погрузчика упала  пачка березового шпона на начальника склада. Мужчина скончался на месте из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Устюжанин признал вину и возместил вред. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Теги:
прекращение уголовного дела смерть по неосторожности
 

Последние новости

Кубок Вологодской области по футболу будет носить имя Владимира Голубинского
В Великом Устюге водитель погрузчика уронил на коллегу груз весом 1494 кг
13 автомобилей и фура столкнулись на мосту через реку Шексну
Вологжане отправили в анонимный чат-бот 160 сообщений о нарушениях ПДД
В ходе СВО погиб житель Шекснинского района
В Грязовце учитель географии спасла тонущего ребенка из пруда
В Вологде следователи проверяют информацию о плохом состоянии жилого дома-памятника 19 века
Жительница Вологды украла с карты участника спецоперации 200 тысяч рублей
В Вологде начали рассматривать бюджет на следующий год
Вологодской области на три года дополнительно выделили из федерального бюджета 18 млрд рублей