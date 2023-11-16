В Великом Устюге водитель погрузчика уронил на коллегу груз весом 1494 кг

Инцидент произошел в июне этого года. 48-летний устюжанин, управляя автопогрузчиком на территории производственной базы, загружал пачку березового шпона весом 1494 кг, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе работ на его пути оказался начальник склада. Водитель проигнорировал требования техники безопасности о том, что работы должны быть прекращены при наличии людей в рабочей зоне, а также, что груз должен быть надежно закреплен. В результате этого с вил погрузчика упала пачка березового шпона на начальника склада. Мужчина скончался на месте из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Устюжанин признал вину и возместил вред. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.