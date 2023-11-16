13 автомобилей и фура столкнулись на мосту через реку Шексну

Вчера вечером около 18 часов произошла массовая авария с участием 13 легковых автомобилей и фуры, сообщает ИА «Вологда Регион». ДТП случилось на мосту через реку Шексну на 84 км автодороги Вологда-Тихвин.

Вследствие этого движение в направлении Вологды было парализовано.

«После ДТП оказались перекрыты обе полосы, ведущие со стороны Череповца в направлении областного центра. Сейчас сотрудники ГИБДД организовали на этом участке трассы реверсивное движение», – рассказала сотрудница пресс-службы областного Управления МВД Галина Покровская.

По предварительной информации, никто из участников столкновения не пострадал.