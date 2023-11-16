Вологжане отправили в анонимный чат-бот 160 сообщений о нарушениях ПДД

[ Общество ]

В Вологодской области анонимный чат-бот о нарушениях ПДД принял уже более 150 обращений. Сообщают в правительстве Вологодской области. 

В регионе продолжает работать чат-бот «За безопасность 35» для сообщений о нетрезвых водителях и нарушениях правил дорожного движения.

«С начала работы анонимного чат-бота поступило 160 обращений. Сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на 94 обращения, по результатам которых возбуждено 10 дел об административных правонарушениях», - рассказали в пресс-службе врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. 

Напомним, что в рамках проекта граждане могут направить в правоохранительные органы информацию о нетрезвых или неадекватных водителях по ссылке. К системе уже подключено более 300 сотрудников ГИБДД. Телеграм-бот работает на территории всей Вологодской области. При отправке сообщений необходимо указать нарушение, где оно произошло, по возможности приложить фото машины и координаты. После этого бот автоматически отправит данные в зашифрованном виде в чат конкретного округа (района), в котором обнаружено правонарушение. Сотрудники ГИБДД направят наряд для проверки.

Больше всего сообщений поступало о нарушений вождения в нетрезвом виде. Также по информации жителей водителей задерживали за обгон с нарушением правил и езду без прав.
 

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