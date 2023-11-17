В Грязовце учитель географии спасла тонущего ребенка из пруда

Учитель географии Грязовецкой школы-интерната для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению Валентина Родионова спасла ребенка, который тонул в пруду. Пишет областная газета «Красный Север».

Фото "Красный Север"

Женщина проходила мимо водоема около 16 часов, когда услышала крики. Оказалось, что в пруд на перекрестке улиц Ленина и Володарского упал девятилетний мальчик. Учительница бросилась в воду и вытащила третьеклассника из холодной воды.

Как рассказала Валентина Родионова газете "Красный Север", ей было некогда думать в тот момент. Женщина бросила сумку на берег, по обрывистому берегу съехала вниз. В это время мальчик уже по грудь ушел в воду, пытался выкарабкаться на берег, но из-за илистого дна не мог. Женщина одной рукой зацепилась за дерево, второй схватила руку ребенка и, не смотря, на тяжесть, вытащила ребенка.

Родители поблагодарили учителя за спасенную жизнь сына. Принесли ей конфеты и цветы, в которых была записка: «Спасибо Вам большое за жизнь моего сына!».