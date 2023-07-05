Жительница Вологды украла с карты участника спецоперации 200 тысяч рублей

Прокуратурой города Вологды направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы областной столицы в совершении кражи с банковского счета. Женщина обокрала раненого участника спецоперации.

"Как установлено в ходе расследования, в феврале 2023 потерпевший приехал из зоны специальной военной операции по причине получения ранения. В июне 2023 года он познакомился на улице с вологжанкой с которой завязались дружеские отношения. 05.07.2023 обвиняемая пришла к нему в гости, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший попросил гостью сходить в магазин за спиртным, так как оно закончилось, и передал ей свою банковскую карту сообщив от нее пин-код. После чего мужчина уснул, а когда проснулся то увидел, что знакомой дома не было. Включив сотовый телефон он обнаружил, что с его банковской карты произошли списания денежных средств на сумму более 201000 рублей", - рассказали в прокуратуре города Вологды.

В ходе следствия установлено, что девушка расплачивалась переданной ей картой в торговых точках Вологды, а также снимала деньги в банкоматах.

Вологжанка вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. За совершенные указанного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

