Жительница Вологды украла с карты участника спецоперации 200 тысяч рублей

[ Происшествия ]

Прокуратурой города Вологды направлено в суд уголовное дело по обвинению жительницы областной столицы в совершении кражи с банковского счета. Женщина обокрала раненого участника спецоперации. 

"Как установлено в ходе расследования, в феврале 2023 потерпевший приехал из зоны специальной военной операции по причине получения ранения. В июне 2023 года он познакомился на улице с вологжанкой с которой завязались дружеские отношения. 05.07.2023 обвиняемая пришла к нему в гости, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший попросил гостью сходить в магазин за спиртным, так как оно закончилось, и передал ей свою банковскую карту сообщив от нее пин-код. После чего мужчина уснул, а когда проснулся то увидел, что знакомой дома не было. Включив сотовый телефон он обнаружил, что с его банковской карты произошли списания денежных средств  на сумму более 201000 рублей", - рассказали в прокуратуре города Вологды. 

В ходе следствия установлено, что девушка расплачивалась переданной ей картой в торговых точках Вологды, а также снимала деньги в банкоматах. 

Вологжанка вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. За совершенные указанного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
 

Теги:
кража спецоперация
 

Последние новости

Жительница Вологды украла с карты участника спецоперации 200 тысяч рублей
В Вологде начали рассматривать бюджет на следующий год
Вологодской области на три года дополнительно выделили из федерального бюджета 18 млрд рублей
Флорентийская мозаика разместится в соборе в Великом Устюге
За кражу инструментов вологжанин отправится в колонию строгого режима
Владельца теплохода оштрафовали за нарушение тишины на реке Шексне
В Вологодской области обратно ввели должность председателя правительства
В одной из квартир Вологды произошло возгорание над натяжным потолком
Самарского чиновника официально проводили на высокий пост в Вологодскую область
Мэр Вологды открыл комментарии в своем Телеграм-канале