В Вологде начали рассматривать бюджет на следующий год

Администрация города внесла на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу проект бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Планируется, что доходы областной столицы в следующем году составят 16,5 млрд рублей.

«Бюджет с ростом в плановом показателе, год от года мы прирастаем. Собственные доходы города остаются на уровне 4,5 млрд рублей. НДФЛ в городе за шесть лет увеличился в два раза, это говорит о росте доходов населения. Большая часть бюджетных доходов — субсидии региона и федерального бюджета. Встретили понимание со стороны врио Губернатора. Продолжим строительство Некрасовского моста. В следующем году на него предусмотрена сумма 1,2 млрд рублей, продолжаем строительство школы в Прилуках. Более 7 млрд рублей направим на развитие сферы образования, сохраняем пакет поддержки: льготная ипотека для медиков и учителей. Движемся в этом направлении», — говорит Глава города Юрий Сапожников.

Основная часть доходов в бюджете складывается из поддержки, которую оказывают из вышестоящих бюджетов, — это три четверти от общей суммы. На развитие города будут направлены субсидии и ассигнования. Так, например, Вологде выделят денег из федерального бюджета на строительство Некрасовского моста.

53% бюджета уйдет на образование, культуру и спорт.