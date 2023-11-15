В Вологде начали рассматривать бюджет на следующий год

Администрация города внесла на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу проект бюджета на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Планируется, что доходы областной столицы в следующем году составят 16,5 млрд рублей.
«Бюджет с ростом в плановом показателе, год от года мы прирастаем. Собственные доходы города остаются на уровне 4,5 млрд рублей. НДФЛ в городе за шесть лет увеличился в два раза, это говорит о росте доходов населения. Большая часть бюджетных доходов — субсидии региона и федерального бюджета. Встретили понимание со стороны врио Губернатора. Продолжим строительство Некрасовского моста. В следующем году на него предусмотрена сумма 1,2 млрд рублей, продолжаем строительство школы в Прилуках. Более 7 млрд рублей направим на развитие сферы образования, сохраняем пакет поддержки: льготная ипотека для медиков и учителей. Движемся в этом направлении», — говорит Глава города Юрий Сапожников.
Основная часть доходов в бюджете складывается из поддержки, которую оказывают из вышестоящих бюджетов, — это три четверти от общей суммы. На развитие города будут направлены субсидии и ассигнования. Так, например, Вологде выделят денег из федерального бюджета на строительство Некрасовского моста.
53% бюджета уйдет на образование, культуру и спорт.
«С августа готовились к формированию бюджета на период 2024, 2025 и 2026 годов. По доходам бюджет равен 16,5 млрд рублей, по расходам 18 млрд. Три четверти бюджета формируются за счёт субсидий, субвенций, безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. Тенденция последних лет по поддержке со стороны Федерации и региона сохраняется, чему мы очень рады. В Вологде благодаря этому будет реализовываться большое количество инвестиционных проектов: строительство школы в Прилуках, Некрасовский мост, капитальный ремонт мостов. Бюджет сохранит свою социальную направленность. 52 % всех затрат связаны с социальными программами, это поддержка медиков, педагогов, средства предусмотрены на содержание сети образовательных учреждений, индексацию МРОТ по поручению Президента. Выполняем все взятые на себя обязательства. Бюджет позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.