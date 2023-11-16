Вологодской области на три года дополнительно выделили из федерального бюджета 18 млрд рублей

Вологодская область получит дополнительные 18 млрд рублей в ближайшие три года.

«В Госдуме Российской Федерации сегодня рассмотрели во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Бюджету Вологодской области дополнительно было распределено в трехлетнем периоде 18,4 млрд рублей, в частности, в следующем году – 5,2 млрд рублей», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что из этих средств, в частности, 4,8 млрд рублей выделено на развитие дорожного хозяйства с учетом реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Деньги будут направлены на ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на сельских территориях, строительство Некрасовского моста в Вологде.

На развитие сельских территорий планируется направить 2,2 млрд рублей. Так, в следующем году на поддержку фермеров и развития сельской кооперации будет выделено 700 млн рублей.

«На модернизацию школьных систем образования на три года добавлено практически 3 млрд рублей, в том числе в 2024 году – 1,2 млрд рублей. На развитие здравоохранения планируется направить 3,8 млрд рублей, из них в следующем году - 1,4 млрд рублей. Будет модернизироваться первичное звено здравоохранения, также средства пойдут на лекарства для граждан, в том числе детей-инвалидов, на авиационное обеспечение медицинской помощи», – рассказал Филимонов.

Кроме того, предусмотрено увеличение объема федеральной помощи на ежемесячные выплаты за третьего ребенка или последующих детей в сумме 533 млн рублей, а также на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 750 млн рублей.

В число дополнительных объемов поддержки на 2024 год включены расходы в объеме 846,6 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения и 470,5 млн рублей - на стимулирование программ развития жилищного строительства.

