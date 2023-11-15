Владельца теплохода оштрафовали за нарушение тишины на реке Шексне

Хозяина теплохода оштрафовали за нарушение закона о тишине.

26 августа 2023 года в 23 часа 29 минут на борту теплохода «Аврора-1», проплывающего по акватории реки Шексна вблизи дома 46 по улице Командарма Белова в Череповце, было организовано проведение культурно-развлекательных танцевальных мероприятий. Дискотека оказалась очень шумной. Такой, что жители многоквартирного дома на берегу не могли спать и обратились в прокуратуру.

"По факту обращения местного жителя Вологодским транспортным прокурором Северо-Западной транспортной прокуратуры была проведена проверка о нарушении прав граждан на обеспечение покоя и тишины в ночное время при перевозках пассажиров указанным теплоходом. По результатам проверки материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя были переданы в суд", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №22 признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.1.1 Закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области» и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.