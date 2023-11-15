Флорентийская мозаика разместится в соборе в Великом Устюге

[ Культура ]

Уникальная икона с изображением Святого Прокопия Праведного разместится в одном из храмов Соборного дворища в Великом Устюге. Работа выполнена командой подмосковной компании «КАМ» в технике флорентийской мозаики, которую иногда называют «живописью из камня».

По легенде, Прокопий молитвами отвел каменную тучу от Великого Устюга, чтобы она не разрушила город. Огромные валуны упали в 20 км от города, в лесу у ручья. Летом на то место отправилась экспедиция во главе с директором компании «КАМ» Дмитрием Бабаевым, а также в сопровождении профессора МГУ Григория Степановича Соболева и местного потомственного ювелира Владимира Соломоновича Геевского.

Фрагменты камня, обнаруженные в ручье рядом с Поклонным крестом, впоследствии использовались при создании иконы.

При выполнении произведения в технике флорентийской мозаики для начала необходимо создать акварельный эскиз, который затем в специальной программе разделяется на отдельные фрагменты. Под них подбираются камни разного цвета и фактуры. После чего вырезаются тысячи маленьких деталей, из которых складывается образ.

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икона мозаика соборы
Фото: Администрация Великоустюгского района
 

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