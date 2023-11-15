За кражу инструментов вологжанин отправится в колонию строгого режима

[ Происшествия ]

В июне 2023 года 37-летний житель Вологды украл сварочный аппарат и углошлифовальную машину, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области. Инцидент произошел в деревне Андреевское Вологодского округа. Ранее судимый мужчина, разбив окно в строящемся доме, незаконно проник в него, откуда похитил имущество на сумму 8 тысяч рублей. Вологжанин скрылся и распорядился инструментами по своему усмотрению.

Вологодский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Решение было вынесено с учетом позиции обвинителя и характеристики личности подсудимого.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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