За кражу инструментов вологжанин отправится в колонию строгого режима

В июне 2023 года 37-летний житель Вологды украл сварочный аппарат и углошлифовальную машину, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области. Инцидент произошел в деревне Андреевское Вологодского округа. Ранее судимый мужчина, разбив окно в строящемся доме, незаконно проник в него, откуда похитил имущество на сумму 8 тысяч рублей. Вологжанин скрылся и распорядился инструментами по своему усмотрению.

Вологодский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Решение было вынесено с учетом позиции обвинителя и характеристики личности подсудимого.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.