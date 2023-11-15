Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду»

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь», на выезде, в овертайме уступила омскому «Авангарду» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Основное время завершилось вничью - 4:4. Череповчане три раза выходили вперёд, и трижды омичи сравнивали счёт. В третьем периоде гол Игоря Мартынова впервые вывел "ястребов" в лидеры. Спастись "сталевары" смогли за четыре секунды до конца основного времени матча, Кирилл Пилипенко в формате 6x5 оформил дубль в матче, забрасывает свою 14 шайбу в сезоне и перевел игру в овертайме. Где удачливее оказались хозяева. 5:4 в пользу «Авангарда».

«Получился интересный матч. Для нашей команды очень важно, что сегодня был виден наш рисунок игры. Была комбинационная игра – то, к чему мы стремимся. Мы увидели ту модель игры, к которой мы стремимся. Хотя у нас был седьмой матч на выезде. Несколько наших игроков получили травмы, дисквалификации. В этом была для нас сложность. Спасибо ребятам – из поездки из четырнадцати возможных очков мы везём девять. Я считаю, это хороший результат», - сказал на послематчевой пресс конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев.

«Северсталь» опустилась на 8 место Западной конференции, набрав 31 очков в 29 матчах. Игра против «Авангарда» для череповчан стала последней в этой выездной серии, впереди "жёлто-чёрных" ждёт четыре встречи на своем льду и ближайшая уже завтра, против петербургского СКА.

Теги:
хоккей
Фото: https://vk.com/hcseverstal
 

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