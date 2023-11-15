В Вологде откроется выставка вологодского живописца Виктора Седова

17 ноября в главном здании Вологодской картинной галереи откроется выставка «Будни и праздники вологодского живописца Виктора Седова», посвященная 80-летию автора. Начало мероприятия в 18:00.

Виктор Седов начинал свой творческий путь с направлений постимпрессионизма и авангардизма. Однако потом он обратился к реставрационной работе над произведениями древнерусской иконописи. Именно эта практика помогла художнику найти свою тему, пластику и изобразительный язык.

На выставке будет представлено 80 художественных произведений, половина из которых созданы в последние годы. Работы Виктора Седова представляют индивидуально-образное прочтение избранной темы, они насыщены символикой и отличаются оригинальным пластическим языком.

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