В Вологде откроется выставка вологодского живописца Виктора Седова

[ Культура ]

17 ноября в главном здании Вологодской картинной галереи откроется выставка «Будни и праздники вологодского живописца Виктора Седова», посвященная 80-летию автора. Начало мероприятия в 18:00.

Виктор Седов начинал свой творческий путь с направлений постимпрессионизма и авангардизма. Однако потом он обратился к реставрационной работе над произведениями древнерусской иконописи. Именно эта практика помогла художнику найти свою тему, пластику и изобразительный язык.

На выставке будет представлено 80 художественных произведений, половина из которых созданы в последние годы. Работы Виктора Седова представляют индивидуально-образное прочтение избранной темы, они насыщены символикой и отличаются оригинальным пластическим языком.

12+

Теги:
выставка живопись картинная галерея
Фото: cultinfo
 

Последние новости

В ходе СВО погиб житель Чагодощенского округа
Тарифы ЖКХ в Вологодской области в среднем вырастут на 9,7% в 2024 году
Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду»
В Вологде откроется выставка вологодского живописца Виктора Седова
В Вологде досрочно завершилась реставрация Дома-музея Петра I
Завтра вологжане смогут посетить музеи бесплатно
"Не договорились": в Вологодском округе жителям деревни построили только половину тротуара
В Кирилловском округе прикрыли лабораторию с наркотиками на 200 млн
В Вологде отремонтировали все дороги по нацпроекту «БКД», запланированные на 2023 год
В Вологде открылась выставка к Международному дню слепых