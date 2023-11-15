В Вологде досрочно завершилась реставрация Дома-музея Петра I

В Вологде завершилась реставрация Дома-музея Петра I на месяц раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области. Работы такого масштаба не проводились более 40 лет.

«На реставрацию из областного бюджета в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины» было выделено порядка 20 миллионов рублей. Перед специалистами стояла задача полностью отреставрировать здание – визитную карточку Вологды. Работы завершили на месяц раньше срока окончания контракта», – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

В ходе восстановительных работ укрепили кладку цоколя и фасадов, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили штукатурный слой на фасаде, установили новые аутентичные рамы, а также отремонтировали кровлю.

Внутри здания восстановили исторические печи и изразцы на них, обновили отделку, реконструировали электрические и тепловые сети.

В процессе выяснились и интересные подробности. Так, на месте одного из оконных проемов ранее были ворота. Предполагается, что дом являлся частью еще большего здания. Кроме того, на стенах обнаружили несколько слоев штукатурки разных времен – теперь они входят в экспозицию.

Открытие Дома-музея Петра I планируется в июне 2024 года. В экспозицию войдут новые исторические предметы.