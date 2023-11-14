Завтра вологжане смогут посетить музеи бесплатно

На Вологодчине действует проект «Культура рядом», благодаря которому жители области, в том числе школьники и студенты, могут посетить музеи бесплатно каждую третью среду месяца. При посещении необходимо иметь с собой документ, подтверждающий право на льготу: паспорт с вологодской пропиской, студенческий билет, пенсионное удостоверение.

Вологжан приглашают посмотреть постоянные и временные экспозиции Вологодского музея-заповедника и его филиалов, Вологодской областной картинной галереи и филиалов, Белозерского областного краеведческого музея, Великоустюгского государственного музея-заповедника, а также муниципальных музеев.

Мы публикуем список самых интересных выставок отделов и филиалов Вологодского музея-заповедника.

Вологодский музей-заповедник

Отдел природы и истории

Выставка "Мамино счастье" рассказывает о том, как животные заботятся друг о друге. В экспозиции представлено более 30 предметов зоологической коллекции, иллюстрирующие мир детства животных. А дополняют атмосферу фотографии партнера выставки – Дарвинского заповедника.

Выставка "Исследователи вологодских глубин" посвящена 50-летию Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Экспонаты рассказывают об истории изучения вологодских водоемов и современных направлениях исследований.

Выставка "Малая река большого города" посвящена реке Содеме. В экспозиции представлены информационные стенды, а также археологические, зоологические геологические предметы коллекции. Проект направлен на улучшение качества воды в реке, снижение уровня техногенного загрязнения и создание общественного пространства на берегах Содемы.

Художественный отдел

Выставка "Оренбургский пуховый платок - Душа России" разместилась в двух залах художественного отдела. На ней представлено более 50 50 предметов из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Экспозиция познакомит посетителей с историей вязания знаменитых платков, а также увидят изделие, которое побывало в космосе.

Иосифовские залы

Выставка "Вытегра глазами художников" приурочена к 250-летию со дня основания города. В Иосифовском корпусе представлено 21 произведение живописи и графики, на которых запечатлена атмосфера Вытегры. Среди авторов можно найти признанных вологодских мастеров – Владимира Корбакова и Юрия Коробова.

Выставочные залы Юго-Западной башни

Выставка "Вологодская архитектурная школа" подготовлена к 35-летию кафедры архитектуры ВоГУ. На ней посетители найдут работы студентов и состоявшихся специалистов, в том числе архитектурные и реставрационные проекты, живопись и графика, а также макеты проектов

Проект "Возвращение Рубцова" сочетает в себе разные виды искусства в одном художественном произведении: стихи Николая Рубцова, ретро-фотографии Валерия Кушнарёва и каллиграфические буквы – всего около 50 работ, в том числе в технике каллиграфии по фотографии, а также каллиграфии, выполненной русским парадным письмом.

Музей кружева

«Дивный сад» – это выставка одного экспоната: скатерти, выполненной мастерицами кружевной фабрики «Северные узоры» в этом году. «Дивный сад» демонстрирует многообразие декоративных приемов. На изготовление нового шедевра ушло 4,5 месяца и 3390 часов.

Выставка «Нити долгие дороги» включает коллекцию дипломных работ студентов Колледжа дизайна и декоративного искусства университета имени Сергея Строганова. Многие вологодские кружевницы начинали свой путь именно в этом учебном заведении. В экспозиции представлены изделия с конца 1930-х годов до 2020 года.

Музей "Мир забытых вещей"

«Рожденное душой» – это авторская выставка художественной фотографии Дарьи Пелевиной. В работах запечатлены изделия мастеров народного промысла Вологодской области.

Выставка «Пьесы из жизни» посвящена 200-летию со дня рождения величайшего драматурга и писателя Александра Островского. В экспозиции представлены афиши спектаклей по пьесам Островского, срежиссированных на сценах вологодских театров, эскизы декораций, документы, общественно-политические и литературные журналы XIX столетия и многое другое.

Музей "Вологодская ссылка"

На выставке «Редкое. Советское» экспонируются уникальные вещи из частной коллекции вологжанина Максима Рыбалова, среди которых оптические голограммы Юрия Денисюка, редкие медали, декоративные тарелки и плакетки с изображением партийных лидеров.