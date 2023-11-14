"Не договорились": в Вологодском округе жителям деревни построили только половину тротуара

Несколько лет жители деревни Ильинское Вологодского округа добивались ремонта единственной дороги к Молочному.

В этом году чудо свершилось, и в деревне стали обустраивать тротуар. Но на половине тротуара работы закончились.

"Половина дороги на балансе г. Вологда, а вторая района. Район свою часть делает, а Вологда нет. И мы получаем ПОЛОВИНУ тротуара, половину освещения. Господа чиновники, а не бред ли это? По этой дороге жители Ильинского идут в магазин, в садик, в школу, в поликлинику и на автобус. Т. Е она жизненно необходима и других вариантов нет. А тут такое издевательство", - написал житель Ильинского в социальных сетях.

В ситуации решил разобраться Сергей Жестянников. И слова жителя Молочного нашли свое подтверждение.

"К нам поступило обращение от жителей деревни Ильинское Майского ТУ, которые сообщили, что тротуар по дороге, ведущей в Молочное, остался не достроен. Выехал с коллегами на место, организовал встречу с местными жителями. Ситуация следующая. В этом месте проходит граница между нашим округом и Молочным – территорией города Вологды. Сама дорога – региональная. На территории деревни тротуар с уличным освещением построен, дальше, до моста – нет. Необходимо скоординировать взаимодействие городских и областных служб"

Сергей Жестянников решил обратиться с письмом в правительство области о необходимости выделения средств для завершения объекта в следующем году.