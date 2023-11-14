В Кирилловском округе прикрыли лабораторию с наркотиками на 200 млн

Сотрудники УФСБ России по Вологодской области ликвидировали нарколабораторию в Кирилловском округе. В ходе мероприятий изъяли 50 кг синтетических наркотиков, которые оцениваются на 200 миллионов рублей, а также более 2 тонн реагентов. Подозреваемый в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере задержан.

37-летний житель региона приобрел нежилое здание в одном из немноголюдных населенных пунктов округа для изготовления запрещенных веществ. Нарколабораторию закрыли на завершающей стадии производства, наркотики в оборот не ушли. Подразумевалось, что вещества впоследствии будут проданы жителям области и других регионов через интернет-магазин и закладки.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.