В Вологде отремонтировали все дороги по нацпроекту «БКД», запланированные на 2023 год

В Вологде завершились запланированные на 2023 год работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках рабочего выезда мэр Вологды Сергей Воропанов оценил ремонт на улице Щетинина – одного из финальных объектов этого сезона.

«Мы подводим итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год. Напомню, в него Вологда вошла в 2019 году благодаря содействию Правительства Вологодской области. В этом году в нацпроект были включены улицы Ярославская, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и два участка Окружного шоссе. Общая протяженность составляет почти 12 км. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 600 миллионов рублей. За пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в областной столице отремонтировано более 70 км дорог. Сейчас мы прорабатываем списки дорог для ремонта в 2024 году, рассчитываем на федеральную поддержку. В частности, уже расторгован контракт по улице Воркутинской», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ремонт улицы Щетинина проходил на участке от ул. Ленинградской, 144 до ул. Преображенского, 49А. Подрядчиком выступила компания ООО «Дорсервис», стоимость ремонтных работ составила более 76 млн рублей. Здесь заменили бортовые камни, асфальт на проезжей части и тротуарах, восстановили газоны и др. Также на улице Щетинина были отремонтированы инженерные сети, в частности крупный участок водовода диаметром 1000 мм. На эти цели выделялось порядка 160 млн рублей.

«Важно, что городу удалось войти в нацпроект «Безопасные качественные дороги». За эти годы отремонтировали много дорог, но еще есть улицы, требующие ремонта. Что касается Щетинина, то раньше она была в неудовлетворительном состоянии. Сейчас дорога преобразилась –проведен комплексный ремонт. К качеству работ нареканий нет», – отметил член Общественного совета Вологды Алексей Шарапов.

В 2023 году в нацпроект «Безопасные качественные дороги» дополнительно была включена улица Беляева. Изначально ее ремонт планировался на 2024 год, но появилась возможность начать работы уже в этом сезоне. Подрядчиком выступила ООО «Магистраль», работы на объекте завершены.

Строительство и ремонт дорог в Вологде проводится и по другим программам. Так, на средства Дорожного фонда в этом году завершен капитальный ремонт улицы Гагарина, которая ведет в промышленную зону и к дачным участкам. А в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется строительство участка улицы Новгородской. Также сдан крупнейший объект – улица Поэта Александра Романова, который соединил микрорайон Бывалово с улицей Конева и стал первым этапом Малого транспортного кольца.