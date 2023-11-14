В Вологде открылась выставка к Международному дню слепых

В Вологодской областной специальной библиотеке открылась выставка «Не видеть – не значит не читать», приуроченная к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября.

В экспозиции представлены письменные принадлежности для обучения незрячих людей по системе Брайля – настольный прибор и грифель, тифлофлешплеер, который позволяет слепым людям читать книги. Кроме того, с выставки можно взять книги специального формата: рельефно-точечные издания, напечатанные шрифтом Брайля, и аудиокниги на флеш-картах.

Выставка работает до конца ноября.

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