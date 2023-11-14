Вологжанам прочитают лекцию о поэте XIX века, полюбившегося гимназисткам

[ Культура ]

18 ноября в музее «Вологда на рубеже XIX-XX веков» доцент кафедры литературы ВоГУ Елена Титова расскажет о творчестве и жизни поэта Семена Надсона. Лекция начнется в 15:00.

Семен Яковлевич Надсон (1862-1887) – автор четырех поэтических сборников. Первое стихотворение опубликовал в 16 лет. Позднее его лирические произведения печатались во многих журналах, а особой популярностью его творчество пользовалось у молодежи.

Встреча будет связана с выставкой «Не?нужная память», посвященной вологодской гимназистке Лизе Измайловой и ее подругам. Ее история и дневник стали основой исследовательского проекта «Прошло сто лет: мы изменились?», в рамках которого создана экспозиция, поставлен спектакль и проводятся творческие встречи.

Елизавета Измайлова родилась в Вологде в 1898 году. Будучи ученицей Мариинской женской гимназии, Лиза вела дневник, куда записывала свои воспоминания. Ее одноклассница Наташа Иванова также вела памятную тетрадь, в которую ее подруги записывали стихи Лермонтова, Бальмонта и больше всего Надсона.

12+

Теги:
лекция поэзия музей
 

Последние новости

В мире животных: когда собаки Вологодской области перестанут быть кусачими?
Вологжанам прочитают лекцию о поэте XIX века, полюбившегося гимназисткам
В Череповце мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство сожительницы
В ходе СВО погиб житель Тарногского округа
«Тотьма-Водоканал» нарушило правила подключения к сетям водоснабжения
В Вологде загорелось оборудование интернет-провайдера в жилом доме
Две вологжанки пытались ночью сходить в кино, но были задержаны
В Вологде уже два года ни одна управляющая компания не берется обслуживать дом 19 века
В Вологде будет развиваться фиджитал-спорт
Вологжанин стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по боксу