Вологжанам прочитают лекцию о поэте XIX века, полюбившегося гимназисткам

18 ноября в музее «Вологда на рубеже XIX-XX веков» доцент кафедры литературы ВоГУ Елена Титова расскажет о творчестве и жизни поэта Семена Надсона. Лекция начнется в 15:00.

Семен Яковлевич Надсон (1862-1887) – автор четырех поэтических сборников. Первое стихотворение опубликовал в 16 лет. Позднее его лирические произведения печатались во многих журналах, а особой популярностью его творчество пользовалось у молодежи.

Встреча будет связана с выставкой «Не?нужная память», посвященной вологодской гимназистке Лизе Измайловой и ее подругам. Ее история и дневник стали основой исследовательского проекта «Прошло сто лет: мы изменились?», в рамках которого создана экспозиция, поставлен спектакль и проводятся творческие встречи.

Елизавета Измайлова родилась в Вологде в 1898 году. Будучи ученицей Мариинской женской гимназии, Лиза вела дневник, куда записывала свои воспоминания. Ее одноклассница Наташа Иванова также вела памятную тетрадь, в которую ее подруги записывали стихи Лермонтова, Бальмонта и больше всего Надсона.

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