В Череповце мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство сожительницы

[ Происшествия ]

Инцидент произошел 23 июля этого года в Череповце на ул. Архангельской. Ранее судимый 40-летний мужчина вместе со своей сожительницей и двумя знакомыми устроили застолье.

В какой-то момент женщина ушла с одним из знакомых в другую комнату, а остальные продолжили распивать алкоголь. Спустя время ее спутник обеспокоился и пошел проверить, чем она занимается. Он застал сожительницу с другим, после чего у пары начался конфликт. Череповчанин нанес женщине несколько ударов по голове и другим частям тела, а потом начал душить, в результате чего потерпевшая скончалась.

Вместе с хозяином квартиры он вынес тело в подъезд и оставил на лестничном пролете. Утром труп обнаружили соседи и вызвали экстренные службы.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали возмещение морального вреда в пользу двоих детей убитой по 500 000 рублей каждому, матери убитой – 300 000 рублей и брата убитой – 200 000 рублей.

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