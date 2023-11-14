Две вологжанки пытались ночью сходить в кино, но были задержаны

Две нетрезвые вологжанки захотели сходить в кино на ночной сеанс, но были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Вневедомственную охрану вызвали сотрудницы кинотеатра, которых насторожило поведение девушек.

"К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратились охранники и пояснили, что в кинотеатр, расположенный в здании, на ночной сеанс пришли две девушки. Однако посетительницы находились в общественном месте в нетрезвом состоянии, от них исходил запах спиртного, походка была шаткой, а речь несвязной. Работники отказали девушкам в проходе в кинотеатр и нажали тревожную кнопку", - сообщают в управлении Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники вневедомственной охраны становили личности нарушительниц. Это были женщины 1992 и 1995 годов рождения. Они были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) наказывается штрафом в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Появление в общественных местах в пьяном виде наказуемо, независимо от того, где употреблялись спиртные напитки.