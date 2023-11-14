«День киберспорта» прошел в Вологде в рамках Всероссийского форума, который организован Федерацией компьютерного спорта России при поддержке Администрации Вологды. Вологжанам рассказали, как сегодня в городе развивается компьютерный спорт и представили новый муниципальный проект в этом направлении.

«Этим мероприятием мы начинаем проект Городского проектного центра «Вологда: компьютерный спорт». Уже сейчас много наработок в университетах и колледжах, проходят кубки ректоров, студенты участвуют в реализации проектов по развитию компьютерного спорта. В планах – добиться проведения Всероссийского фестиваля киберспорта в Вологде в юбилейный для города год. Президент страны Владимир Путин четко дал понять, что киберспорт – одно из направлений, которые важно развивать, и наша задача – привлечь в проект как можно больше активных и вовлеченных людей», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках муниципального проекта «Вологда: компьютерный спорт» будет проведена серия турниров. По итогам планируется создать профессиональную команду, которая сможет представлять Вологду на соревнованиях разного уровня. К юбилею Вологды планируется провести киберспортивный турнир с участием спортсменов со всей России – «Кубок Русского Севера». Его формат сейчас находится в стадии обсуждения.

«Турнир планируется в 2027 году. До этого времени будем проводить промотурниры. В какой-то степени вся наша жизнь проходит с использованием цифровых технологий: телефоны, компьютерные игры и так далее. Будем помогать развивать направление компьютерного спорта, который в свою очередь развивает мышление, реакцию и концентрацию внимания. Хотим создать такую систему, чтобы могли заниматься люди всех возрастов», – рассказал начальник Управления физической культуры и массового спорта Администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Параллельно в Вологде будет развиваться фиджитал-спорт. Это новый формат в киберспорте, когда компьютерные игры объединены с физической нагрузкой. Сначала участники ведут игру онлайн, а затем встречаются на реальной спортплощадке. Такие турниры в областной

В рамках форума участникам рассказали, как организован киберспорт в Вологодской области, поделились планами по проведению турниров, фестивалей, образовательных программ, представили практики, которые уже внедряются в учебных заведениях. Уже второй год эта дисциплина является одним из направлений Спартакиады школьных спортивных клубов. Также компьютерный спорт включен в программу фестиваля «Дыхание улиц».

