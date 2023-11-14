В Сямженском районе в рамках проекта "Народный бюджет" установили новую водонапорную башню

В этом году поддержку в рамках проекта «Народный бюджет» получили 1373 инициативы вологжан. На их реализацию в рамках софинансирования из областного бюджета выделено 500 млн рублей. Сообщают в правительстве Вологодской области.

Так, в деревне Раменье Сямженского муниципального округа жители за счет проекта «Народный бюджет» решили проблему с перебоями в водоснабжении. По инициативе сямженцев в деревне установили новую водонапорную башню (старая башня из-за полного износа не обеспечивала нужное давление в водонапорных сетях). Объем новой конструкции составил 25 кубических метров.

Обустройство детских и спортивных площадок, общественных пространств – второе по популярности направление среди инициатив жителей в рамках проекта «Народный бюджет». В деревне Кудринская в Тотемском округе на «народные» средства поставили детский игровой комплекс. В деревне Погорелово в молодежный клуб закупили новое спортивное оборудование. Кроме того, благодаря «Народному бюджету» тотемский вокальный ансамбль «Царевские напевы» смог приобрести сценическую обувь.

«Проект «Народный бюджет» позволяет вологжанам реализовать абсолютно разные инициативы. В одном населенном пункте актуально закупить хорошую обувь для творческого коллектива, в другом – построить пешеходный мост. Суммы софинансирования на реализацию проектов разные: от 10 тысяч до 1,8 млн рублей. Всего было поддержано 1373 проекта»,- комментируют в Департаменте внутренней политики Правительства Вологодской области.

Все предложения вологжан в рамках проекта «Народный бюджет» будут реализованы до конца этого года.