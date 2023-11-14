В Вологде ученик автошколы взыскал 140 тысяч морального вреда

В Вологде суд принял решение о взыскании морального вреда в отношении ученика автошколы. Он попал в аварию не по своей вине прямо во время занятия. Об этом рассказали в прокуратуре города Вологды.

Прокуратурой города Вологды принято участие в рассмотрении Вологодским городским судом гражданского дела по иску о компенсации морального вреда 200 000 рублей.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что 10.12.2022 ответчик управляя автомобилем Ниссан Мурано при движении по проспекту Победы в сторону ул.Мальцева в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем марки Датсун, под управлением обучаемого вождению молодого человека и обучающего вождению истца. Постановлением Вологодского городского суда ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.24 КоАП РФ. В результате ДТП истцу причинен перелом правой лучевой кости, закрытый перелом ребра, которые повлекли за собой причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в ведомстве.

Решением Вологодского городского суда с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в размере 140 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.