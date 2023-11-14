Сенатор Маргарита Павлова предложила ориентировать девушек на роды, а не на получение образования

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова призвала переориентировать девушек на рождение детей, а не на получение образования. Таким образом Россия может пройти через "демографическую зиму" легче, уверена сенатор.

«Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их», — сказала сенатор в интервью «Царьграду», уточняя, что люди все равно «начинают работать либо по иным специальностям, либо ещё что-то». В итоге люди долго ищут себя. Упускается "детородная функция".

Откатом назад Павлова такую политику не считает.

Сама Маргарита Павлова в 2000 году окончила Академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». При этом работала журналистом. В 2014 года получила диплом магистра о втором высшем образовании в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Москва) по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Первую дочь родила в 25 лет - в 2004 году. Сыновей на 33 (2012 год рождения) и 38 (2017 год рождения) году жизни.