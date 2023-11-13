На Ленинградском путепроводе в Вологде автобус протаранил 10 машин

[ Происшествия ]

В Вологде произошла массовая авария с участием автобуса "Олимп". Повреждены 10 машин. Сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

Происшествие случилось 13 ноября, в 16:43 на Ленинградском путепроводе. Все машины и автобус двигались со стороны улицы Гончарной. По предварительной версии, водитель автобуса при спуске с путепровода врезался в двигавшийся впереди автомобиль. По инерции десять легковушек врезалось друг в друга. При столкновении никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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