Олег Кувшинников займется в Совете Федерации аграрными вопросами

[ Общество ]

Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников будет работать в аграрном комитете СФ. По его словам "комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций"

"Буду представлять интересы Вологодчины в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Это решение одобрил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Первое заседание [комитета] с моим участием состоится 21 ноября", - сообщил Олег Кувшинников в своем ТГ. 

Олег Александрович уверен, что именно здесь принесет максимальную пользу родному региону:

"Я хорошо разбираюсь в вопросах, которые рассматривает Комитет: экологии, аграрной политики, климатической повестки, развития ЛПК, глубокой переработки древесины. Важно и то, что Комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны".

Сегодняшний день для губернатора прошел под знаком встреч с соратниками и новых знакомств. От каждого региона в Совете Федерации работают по два сенатора.

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сенатор Олег Кувшинников
 

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