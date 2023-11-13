Олег Кувшинников займется в Совете Федерации аграрными вопросами

Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников будет работать в аграрном комитете СФ. По его словам "комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций"

"Буду представлять интересы Вологодчины в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Это решение одобрил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Первое заседание [комитета] с моим участием состоится 21 ноября", - сообщил Олег Кувшинников в своем ТГ.

Олег Александрович уверен, что именно здесь принесет максимальную пользу родному региону:

"Я хорошо разбираюсь в вопросах, которые рассматривает Комитет: экологии, аграрной политики, климатической повестки, развития ЛПК, глубокой переработки древесины. Важно и то, что Комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны".

Сегодняшний день для губернатора прошел под знаком встреч с соратниками и новых знакомств. От каждого региона в Совете Федерации работают по два сенатора.