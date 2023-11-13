Музыку природы исполнит для вологжан композитор из Таганрога

1 декабря в «Доме дяди Гиляя» пройдет концерт-погружение «Состояние звукотишины». Композитор, мультиинструменталист, путешественник из Таганрога Андрей Ясинский представит вологжанам сольную программу. Мероприятие начнется в 19:00.

Зрители услышат музыку леса, моря, света и дождя. Андрей Ясинский исполнит ее на необычных инструментах: можжевеловых флейтах, древних окаринах, индийском ситаре, флейтах бансури, индейском пимаке, ханга, пермском раввасте, тибетских караталов, керамической птичке, валдайских колокольчиках.

«Он был у нас трижды, и всякий раз это была полнейшая релаксация, медитация и другие красивые слова в превосходной степени», – поделились сотрудники «Дома дяди Гиляя».