Музыку природы исполнит для вологжан композитор из Таганрога

[ Культура ]

1 декабря в «Доме дяди Гиляя» пройдет концерт-погружение «Состояние звукотишины». Композитор, мультиинструменталист, путешественник из Таганрога Андрей Ясинский представит вологжанам сольную программу. Мероприятие начнется в 19:00.

Зрители услышат музыку леса, моря, света и дождя. Андрей Ясинский исполнит ее на необычных инструментах: можжевеловых флейтах, древних окаринах, индийском ситаре, флейтах бансури, индейском пимаке, ханга, пермском раввасте, тибетских караталов, керамической птичке, валдайских колокольчиках.

«Он был у нас трижды, и всякий раз это была полнейшая релаксация, медитация и другие красивые слова в превосходной степени», – поделились сотрудники «Дома дяди Гиляя».

0+

Теги:
концерт дом дяди гиляя музыка
Фото: cultinfo
 

Последние новости

Музыку природы исполнит для вологжан композитор из Таганрога
В Череповце обнаружили труп мужчины
Вологодским школам подарят сборники поэта Александра Романова
В Никольске откроют музей в честь известного ученого и садовода
В результате ДТП под Вологдой пострадало девять человек, в том числе дети
В Вологодскую область идет метеорологическая зима
Жители Вологды и пригорода, лишенные 20-го автобуса, обратились к и.о. губернатора
Георгий Филимонов пообещал разобраться с камерами на дорогах и изменить структуру правительства
В Вологде задержан подозреваемый в разбойном нападении на кассира магазина
В Чагодощенской центральной районной больнице медики вновь получили мизерную зарплату