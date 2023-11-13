Вологодским школам подарят сборники поэта Александра Романова

Вологодской издательство «Инфра-инженерия» в прошлом году выпустило сборник стихов Александра Романова «Солнце утвердится над судьбой». Книги передали в управление образованием, чтобы впоследствии подарить всем школам Вологды.

Александр Романов (1930-1999) родился в д. Петряево, Сокольского уезда. Уже в 1959 году был принят в Союз писателей СССР. Он автор более 20 поэтических книг, лауреат премии А. Я. Яшина, 11 лет работал ответственным секретарем Вологодской писательской организации.

Ранее издательство предложило сыновьям поэта Александру и Сергею совместно выпустить сборник, чтобы поближе познакомить вологжан с творчеством Александра Романова. В издание вошли лирические произведения, написанные в период с 1946 по 1999 годы в хронологическом порядке. Кроме того, в книге можно найти уникальные материалы: черновики поэта и личные фотографии.