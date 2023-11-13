В Никольске откроют музей в честь известного ученого и садовода

[ Культура ]

14 ноября в Никольском центре традиционной народной культуры откроется музейная комната «Кого ты помнишь, старый дом?», посвященная ученому и основоположнику северного садоводства Владимиру Спирину.

Усадьба, где располагается культурное учреждение, раньше принадлежала семье Спириных. К зданию прилегает сад, в котором Владимир Спирин выращивал плодово-ягодные и декоративные растения. Также, он вывел восемь сортов яблони, девять сортов малины, девять сортов крыжовника и три сорта смородины.

Реализация проекта началась в апреле 2023 года. Комнату под музей выделили на первом этаже. Изначально там располагалась гостиная, а позже кабинет Владимира Спирина. Многие личные вещи и мебель семьи Спириных удалось сохранить. В помещении сделали косметический ремонт, закупили выставочное оборудование, переложили печь, отреставрировали мебель и часть дубового пола, а также разработали информационные стенды.

Теги:
музей ученый усадьба
Фото: Центр традиционной народной культуры, Никольск
 

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