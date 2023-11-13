В результате ДТП под Вологдой пострадало девять человек, в том числе дети

[ Происшествия ]

Вечером 11 ноября под Вологдой, на 20-м км в сторону Ростилово, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадало девять человек, сообщает ГИБДД по Вологодской области.

По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем автомобиля Ниссан Глория при повороте налево не уступил дорогу Ладе Гранта под управлением 23-летнего мужчины, двигавшегося по встречному направлению. В результате столкновения вторую машину отбросило на автомобиль Тойота Приус, который намеревался повернуть.

В салоне Ниссана, помимо водителя, находились четверо пассажиров, среди которых были мальчики 2-х и 4-х лет – оба госпитализированы. Они перевозились на руках у взрослых. Двум женщинам и водителю назначено амбулаторное лечение.

В автомобиле Лада перевозились трое пассажиров, один из которых – 23-летний мужчина – госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение.

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Фото: Госавтоинспекция Вологодской области
 

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