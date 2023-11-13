В Вологодскую область идет метеорологическая зима

Затянувшаяся осень на территории Вологодской области постепенно подходит к своему завершению. Заявили в Вологодском ЦГМС.

С середины недели в регионе установится отрицательный температурный режим. Начнется холодный период года, так называемая метеорологическая зима, наступление которой неизменно приводит к установлению устойчивого снежного покрова.

Сегодня погоду на Вологодчине определяет атлантический циклон. Наблюдаются осадки смешанного характера, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха пока остается положительной. Уже завтра территория области будет находиться уже в тыловой (холодной) части циклона. Осадки постепенно перейдут в мокрый снег и снег. Температура воздуха, начиная с западных районов, станет уходить в «минус».

В среду похолодает до -0,-2 гр. В дневные часы с северным, северо-западным ветром продолжит поступать холодный арктический воздух, значения термометров останутся около нулевой отметки. Кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся.

В четверг 16 ноября, на фоне дальнейшего роста атмосферного давления, осадки практически прекратятся, ночная и дневная температура составит от -1 до -6 гр.

В пятницу и в выходные дни регион будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона, обойдется без существенных осадков, в ночные часы будет подмораживать до-4,-9 гр, днем -2,-7 гр.