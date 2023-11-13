Георгий Филимонов пообещал разобраться с камерами на дорогах и изменить структуру правительства

[ Общество ]

Выходные для госслужащих Вологодской области выдались жаркими. Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заставил их отвечать на жалобы жителей даже в законные выходные. И останавливаться на этом не собирается. Вместо того, чтобы закрыть комментарии, которые после их открытия ТГ, стали расти в количестве, он ввел еще и голосовое комментирование. Теперь чиновники разных уровней не только увидят, но и услышат то, что беспокоит граждан. 

А беспокоит вологжан многое. Например, камеры видеофиксации на дорогах, которых очень много. Георгий ФИлимонов согласился с вологжанами, что их очень много. ТАкое количество есть только в ТАтарстане и Краснодарском крае. 

 «Сам за рулем много раз в год сталкиваюсь с этим у нас в области. Раздражение разделяю. Обсудим», - написал врио губернатора в комментариях.

А в воскресенье и.о. губернатора сделал еще пару заявлений. В частности, он собрался навестить муниципалитеты. В первую очередь дальние. Кстати, своевременно, там как раз пик бездорожья. Также Георгий Филимонов решил сохранить градсоветы, но только изменит подход к ним. И на этой неделе начнет менять структуру правительства. 

Теги:
губернатор ФИлимонов Георгий Филимонов и.о. губернатора
 

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